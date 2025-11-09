Cvitanović slavio u derbiju pa poručio: ‘Možda ja ne bih trebao biti ovdje…’

Podijeli :

Guliver Images

Nogometaši Sarajeva pobijedili su Borac 1:0 u derbiju 14. kola prvenstva BiH.

Momčad Marija Cvitanovića od tog trenutka preuzela je inicijativu i imala je nekoliko opasnih napada. Sve se riješilo u 17. minuti. Korner je izveo Guliasvhili, a najbolje se snašao bivši HNL-ovac Slavko Bralić.

Nakon derbija razmišljanja je otkrio upravo hrvatski trener.

“Možda ja ne bih trebao biti ovdje, nego bi trebali biti igrači koji su pokazali kakvo srce imaju. Vidjeli su pljesak navijača i poruka njihova koja glasi da će imati njihovu podršku kada god ovako odigraju i ostave srce na terenu. Čestitke mojim igračima, oni danas nisu bili igrači – oni su bili tigrovi. Znali su doći do plijena”, rekao je Cvitanović nakon utakmice.

Nakon uvodna dva kola u kojima je upisao remije, Cvitanović je zaredao četiri pobjede te vodi klub ka kvalifikacijama za Europu sljedeće sezone.