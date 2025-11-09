Cvitanović slavio u derbiju pa poručio: ‘Možda ja ne bih trebao biti ovdje…’

Ex-Yu lige 9. stu 202514:14 0 komentara
Guliver Images

Nogometaši Sarajeva pobijedili su Borac 1:0 u derbiju 14. kola prvenstva BiH.

Momčad Marija Cvitanovića od tog trenutka preuzela je inicijativu i imala je nekoliko opasnih napada. Sve se riješilo u 17. minuti. Korner je izveo Guliasvhili, a najbolje se snašao bivši HNL-ovac Slavko Bralić.

PROČITAJTE I:

Nakon derbija razmišljanja je otkrio upravo hrvatski trener.

“Možda ja ne bih trebao biti ovdje, nego bi trebali biti igrači koji su pokazali kakvo srce imaju. Vidjeli su pljesak navijača i poruka njihova koja glasi da će imati njihovu podršku kada god ovako odigraju i ostave srce na terenu. Čestitke mojim igračima, oni danas nisu bili igrači – oni su bili tigrovi. Znali su doći do plijena”, rekao je Cvitanović nakon utakmice.

Nakon uvodna dva kola u kojima je upisao remije, Cvitanović je zaredao četiri pobjede te vodi klub ka kvalifikacijama za Europu sljedeće sezone.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)