Crvena zvezda pobijedila Partizan i osvojila deveti uzastopni naslov u Srbiji

Podijeli :

(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Crvena zvezda je u 179. vječitom derbiju uvjerljivo pobijedila Partizan rezultatom 3:0 i time osigurala deveti uzastopni naslov prvaka Srbije. Pogotke su postigli Strahinja Eraković, Adem Avdić i Young-woo Seol, a momčad koju vodi Dejan Stanković treći je put ove sezone slavila protiv najvećeg rivala, što se nije dogodilo još od 1998. godine. Ovom pobjedom Zvezda je povećala prednost nad drugoplasiranim Partizanom na 17 bodova i dodatno potvrdila svoju dominaciju u prvenstvu.

Susret je od samog početka išao na ruku domaćinu. Zvezda je povela već u 18. minuti kada je nakon prekida Aleksandar Katai asistirao Strahinji Erakoviću, koji je iz neposredne blizine zabio svoj prvi gol za klub te ga proslavio s trenerom Stankovićem.

Beogradska momčad nastavila je pritiskati i nakon vodstva. U 69. minuti, poslije ubačaja Vasilija Kostova, lopta je stigla do Adema Avdića koji je u svom prvom derbiju pogodio za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Seol u 88. minuti, nakon asistencije Timi-Maksa Elšnika.