Celje uoči nastavka Konferencijske lige mijenja trenera? Bišćan prvi kandidat za zamjenu

Nogomet je ovih dana još jednom pokazao koliko može biti nepredvidiv. Ono što je donedavno djelovalo kao siguran put NK Celje prema naslovu prvaka i NK Olimpija Ljubljana prema osvajanju kupa sada je postalo potpuno neizvjesno. Borba za oba trofeja ponovno je otvorena, a u Celju se očekuju reakcije – čini se da će Ivan Majevski uskoro napustiti klupu, dok se već razmišlja o njegovom nasljedniku.
Iako Maribor ovog tjedna nije igrao, a u posljednjem susretu remizirao je s Radomljem, u mariborskom taboru vlada dobro raspoloženje. Razlog je loša serija njihovih najvećih rivala. Olimpija je u srijedu senzacionalno ispala iz kupa nakon poraza od niželigaša Brinja iz Grosuplja, dok je Celje dan kasnije u Kidričevu izgubilo od Aluminija, što je bio njihov treći prvenstveni poraz ovog proljeća. Time su samo potvrdili koliko se momčad muči nakon odlaska trenera Alberta Riere.
Olimpija će priliku za reakciju imati na najvećoj slovenskoj nogometnoj pozornici. Na stadionu Stožicama se uskoro igra prvi vječni derbi 2026. godine između Olimpije i Maribora, a očekuju se pune tribine. Unatoč neugodnom ispadanju iz kupa, u klubu zasad nema naznaka većih potresa, iako bi rezultat derbija mogao puno toga promijeniti.
Istodobno je napeta atmosfera i u Celju. Momčad koja je u prvom dijelu sezone igrala vrlo uvjerljivo danas na terenu izgleda potpuno suprotno – kao da igra bez energije i volje. Usporede li se plaće igrača Aluminija, koji su jedno od najvećih iznenađenja sezone, s primanjima nogometaša Celja, razlika u prikazanoj igri još je upadljivija.
U nogometu odgovornost za loše rezultate najčešće snosi trener. Ako bi Majevski za tjedan dana i dalje vodio Celje u utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv AEK-a iz Atene, to bi bilo pravo iznenađenje.
Vodstvo kluba, predvođeno predsjednikom Valerijem Kolotilom i sportskim direktorom Genadijem Golubinom, nalazi se pred važnom odlukom. U posljednjih nekoliko godina povukli su niz dobrih poteza, ali mnoge ključne odluke bile su povezane s Rierom. Bez njega, pokazalo se, neke odluke nisu bile najbolje.
Majevski je, zapravo, bio svojevrsni eksperiment. Iako je momčad doveo do osmine finala Konferencijske lige, u prvenstvu je ostvario tek dvije pobjede, protiv Radomlja i Mure, uz tri poraza od Olimpije, Brava i Aluminija. Podsjetimo, u prvom dijelu sezone Celje je izgubilo samo jednom, na gostovanju kod Mure.
Zbog toga se sve više govori o novom treneru, a kao glavnog kandidata kolega sa slovenskog Sport Kluba ponovno spominju Igora Bišćana, koji je s Olimpijom već osvajao trofeje. Bivši trener Dinama i Rijeke ima bogato iskustvo i reputaciju trenera koji može uvesti red, disciplinu i energiju u momčad.
Ipak, najveći izazov za Celjane bit će uvjeriti ga u projekt kluba, jer su njegovi financijski zahtjevi iznad standarda slovenskog nogometa. No u Celju su posljednjih godina već pokazali da mogu realizirati ambiciozne planove.
Ako do utakmice s AEK-om ne pronađu bolje rješenje od Majevskog, u Celju sigurno ne žele da ih počnu uspoređivati s upravom Olimpije. U suprotnom bi njihove najave o stvaranju snažne slovenske momčadi mogle zazvučati poput praznih obećanja koja se često čuju, ali i brzo zaborave, u Ljubljani.
