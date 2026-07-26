Bivši kapetan Dinama nakon tek godinu dana odlazi iz kluba

Nakon samo godinu dana na Koševu sprema se raskid ugovora.
Kako piše Oslobođenje, dvojica iskusnih nogometaša, Adem Ljajić i Stefan Ristovski, trebala bi raskinuti ugovore s bordo klubom i karijere nastaviti u novim sredinama.
Službena potvrda trebala bi stići uskoro, a znak da će se to dogoditi je i onaj da obojica nisu nastupili u zatvorenoj prijateljskoj utakmici.
Bivši kapetan Dinama Ristovski u Sarajevo je stigao u srpnju 2025. godine, neposredno nakon završetka četverogodišnje i pol duge epizode u Dinamu. Za maksimrski klub igrao je od veljače 2021., često nosio i kapetansku traku te osvojio osam trofeja, četiri naslova prvaka Hrvatske, dva Kupa i dva Superkupa.
U dresu Sarajeva očito nije ispunio očekivanja. Nekadašnji nogometaš Fiorentine, Rome, Intera i Bešiktaša, Adem Ljajić također nije ispunio velika očekivanja, a prema istom izvoru karijeru bi mogao nastaviti u Novom Pazaru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!