Bivši kapetan Dinama nakon tek godinu dana odlazi iz kluba

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Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Nakon samo godinu dana na Koševu sprema se raskid ugovora.

Kako piše Oslobođenje, dvojica iskusnih nogometaša, Adem Ljajić i Stefan Ristovski, trebala bi raskinuti ugovore s bordo klubom i karijere nastaviti u novim sredinama.

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Službena potvrda trebala bi stići uskoro, a znak da će se to dogoditi je i onaj da obojica nisu nastupili u zatvorenoj prijateljskoj utakmici.

Bivši kapetan Dinama Ristovski u Sarajevo je stigao u srpnju 2025. godine, neposredno nakon završetka četverogodišnje i pol duge epizode u Dinamu. Za maksimrski klub igrao je od veljače 2021., često nosio i kapetansku traku te osvojio osam trofeja, četiri naslova prvaka Hrvatske, dva Kupa i dva Superkupa.

U dresu Sarajeva očito nije ispunio očekivanja. Nekadašnji nogometaš Fiorentine, Rome, Intera i Bešiktaša, Adem Ljajić također nije ispunio velika očekivanja, a prema istom izvoru karijeru bi mogao nastaviti u Novom Pazaru.