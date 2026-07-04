Bivši igrač Hajduka vratio se u Sloveniju

Podijeli :

HNK Hajduk

Jan Mlakar ponovno će nositi dres Maribora. Bivši napadač Hajduka stigao je u slovenski klub na jednogodišnju posudbu iz talijanske Pise, a Maribor će po završetku sezone imati mogućnost otkupa njegova ugovora.

Prošlu natjecateljsku godinu Mlakar je proveo na posudbi u francuskom Amiensu, nakon čega je dogovoren njegov novi privremeni odlazak, ovoga puta u Maribor.

Za Maribor ovo neće biti prvi Mlakarov mandat. Tijekom prethodnog boravka u klubu upisao je 79 nastupa te postigao 32 pogotka.

Slovenski reprezentativac igrao je u Hajduku od 2021. do 2025. godine. U SuperSport HNL-u zabio je 19 golova u 70 nastupa te je bio jedan od važnijih kotačića u redovima splitskog kluba.