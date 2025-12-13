BiH medij: Mudražija u Zrinjskom? Nema nikakve šanse!

Podijeli :

Sport Klub

Robert Mudražija ove se sezone nije naigrao u dresu Dinama.

Mudražija je za sada skupio svega pet nastupa, od čega je samo jedan stigao od prve minute.

S obzirom da Mario Kovačević na njega ne računa, izgledno je da će Mudražija potražiti novu destinaciju. Kao najizglednija, do sada se spominjao Zrinjski iz Mostara kojeg s klupe vodi Igor Štimac.

No, kako navodi SportSport od toga transfera neće biti ništa. Oni tvrde da od dolaska Mudražije u Mostar nema ništa unatoč tome što nije zadovoljan minutažom.