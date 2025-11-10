Evo zašto svi luduju zbog Vuškovića – u jednoj kategoriji je najbolji na svijetu! U top 5 je i stoper Hajduka

Podijeli :

Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Guliver Images

Lista 'zaljubljenih' u Luku Vuškovića nepregledna je, a najnoviji podatak koji je objavio Međunarodni centar za sportske studije (CIES) prilaže novi konkretan dokaz da je hrvatski stoper prava stvar i zvijezda budućnosti.

Iako se njegov HSV muči u povratničkoj sezoni Bundeslige i igra promjenjivo, Luka Vušković je sada već konstantno među ponajbolje ocijenjenim pojedincima velikana iz Hamburga.

Moćan u duelima, kako na tlu tako i u zraku, a istovremeno i opasan i snalažljiv u napadačkim akcijama, kojima se često pridružuje kroz prekide ili iz drugog plana.

A da priča o Vuškoviću kao budućoj svjetskoj zvijezdi nije samo stvar dojma, već i konkretnih podataka, pokazuje i najnovija objava CIES-a. Analizom 66 svjetskih liga u aktualnoj sezoni, ustanovili su kako je upravo Vušković najuspješniji stoper do 20 godina gledajući igru u zraku, dakle duele i postotak uspješnosti!

Na skali do 100, Vuškovićev je rezultat nevjerojatnih 99.3! Gotovo savršen.

Slijedi ga stoper švedskog Värnamoa Rufai Mohammed (96.1), zatim Vitor Reis iz Girone (95.6), Dorian Paloschi iz Grasshoppera (92.2) i na petom mjestu – Branimir Mlačić iz Hajduka (88.7)!

Mlačić je apsolutno otkriće broj jedan Hajdukove sezone. Nakon što prije nekoliko mjeseci nije bio ‘na mapi’, postao je uz Zvonimira Šarliju stup obrane splitskih Bilih i neočekivano se prometnuo u igrača od kojeg bi dugoročno Hajduk mogao i financijski mnogo zaraditi.

Dakle, dvojica Hrvata u top 5 ovog istraživanja CIES-a. Nije loše!