Evo zašto Hajduk prvi put nakon dugo vremena ne putuje charterom na europsku utakmicu

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk će u srijedu krenuti prema Slovačkoj, gdje ga u četvrtak od 20:30 očekuje uzvrat protiv Žiline u prvom pretkolu Europa lige. Splićani u utakmicu ulaze s osjetnom prednošću nakon pobjede 2:0 na Poljudu golovima Roka Brajkovića i Dalissona.

Momčad Gonzala Garcíje na put neće krenuti uobičajenim charter letom, već redovnom linijom do Beča. Razlog su regulacije aerodroma u Žilini, zbog kojih tamošnji aerodrom ne može primiti charter letove, prenosi Index. Nakon dolaska u Austriju Hajduk će put dug oko 300 kilometara nastaviti autobusom.

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Takav način putovanja nije uobičajen za Bijele na europskim gostovanjima, budući da su dosad uglavnom koristili posebno unajmljene letove. Ovoga puta okolnosti su ih prisilile na drugačiji plan.

Hajduk je pobjedom na Poljudu napravio veliki korak prema prolasku u drugo pretkolo Europa lige, gdje bi ga u slučaju prolaza čekao ciparski Pafos. Ako bi Žilina priredila iznenađenje, Splićani bi europski put nastavili u kvalifikacijama Konferencijske lige protiv poljskih Katowica.