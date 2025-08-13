Evo u koji klub je Pukštas trebao otići za 12 milijuna eura

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Lukša Jakobušić, smijenjen s mjesta predsjednika Hajduka prije 15 mjeseci, otkrio je da je još prije odlaska dogovorio transfer Rokasa Pukštasa.

“Prije moje smjene dogovorili smo transfer Rokasa Pukštasa za minimalno 12 milijuna eura plus bonusi na ljeto, o čemu postoji i pisani zapisnik NO-a”, rekao je Jakobušić u velikom intervjuu za Dalmatinski portal.

Jakobušić: Dogovorio sam Pukštasov transfer od 12 mil. eura, Perišić nikada ne bi otišao da sam ostao

Kako doznaje tportal, transfer Rokasa Pukštasa u engleski Newcastle, jedan od najbogatijih klubova svijeta, bio je dogovoren, no pregovori su propali nakon promjena na Poljudu.

Od tada mu je forma znatno pala, a Gennaro Gattuso ga je preselio na klupu. I kod novog trenera Gonzala Garcije ostao je rezerva, pa će Hajduk vjerojatno odgoditi njegovu prodaju u nadi da mu vrijednost poraste.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na pet milijuna eura, a najviše je vrijedio osam – u travnju prošle godine.