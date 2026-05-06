Evo u kojem bi sastavu Dinamo trebao zaigrati u derbiju: Kovačević sprema veliko iznenađenje?

Uoči susreta ostalo je tek vrlo malo ulaznica, a posljednji treninzi upućuju na to da su u stožeru uglavnom razriješene sve dvojbe, uz mogućnost manjih promjena do samog početka utakmice.

Dinamo je gotovo kompletan, osim suspendiranog Sergija Domíngueza, dok je Scott McKenna izvan momčadi, ali se njegov povratak očekuje u skorijem razdoblju i trebao bi biti spreman za finale Kupa protiv Rijeke.

Najveća nepoznanica bila je u obrani, no prema trenutačnim planovima stoperski par trebali bi činiti Niko Galešić i mladi Marko Zebić, koji bi tako trebao upisati svoj debi u SHNL-u upravo u velikom derbiju protiv Hajduka, prenose Sportske novosti.

Ostatak momčadi uglavnom je poznat. Na vratima se očekuje Dominik Livaković, a u obrani Moris Valinčić i Bruno Goda na bokovima. U veznom redu trebali bi zaigrati Luka Stojković, Josip Mišić i Miha Zajc, dok je u napadu siguran Dion Drena Beljo. Na lijevom krilu očekuje se Gabriel Vidović, dok je najveći favorit za start na desnom krilu Monsef Bakrar.