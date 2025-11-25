Evo tko sudi Dinamu na gostovanju kod Lillea

U četvrtak od 18:45 čeka ga jedan od najtežih ispita sezone – gostovanje kod francuskog Lillea u Europskoj ligi.

Dinamo će imati podršku u Lilleu unatoč otkazanim letovima: ‘Što je to za nas, imali smo u duplo duža gostovanja’

Dinamo u utakmicu ulazi sa sedam bodova iz četiri kola, dok Lille ima bod manje.

Uoči susreta potvrđeno je i sudačko ime: glavni arbitar bit će Škot John Beaton, uz pomoćnike Davida McGeachieja i Rossa Macleoda. U VAR sobi također će biti škotski dvojac – Kevin Clancy i Steven McLean.