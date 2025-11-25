Evo tko sudi Dinamu na gostovanju kod Lillea

Nakon pobjede 3:1 protiv Varaždina, Dinamo se ponovno usmjerava na europske obveze.
U četvrtak od 18:45 čeka ga jedan od najtežih ispita sezone – gostovanje kod francuskog Lillea u Europskoj ligi.
Dinamo u utakmicu ulazi sa sedam bodova iz četiri kola, dok Lille ima bod manje.
Uoči susreta potvrđeno je i sudačko ime: glavni arbitar bit će Škot John Beaton, uz pomoćnike Davida McGeachieja i Rossa Macleoda. U VAR sobi također će biti škotski dvojac – Kevin Clancy i Steven McLean.
