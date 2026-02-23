Evo tko bi trebao naslijediti Sopića na klupi Osijeka

Iako se čeka službena potvrda, očekuje se da će momčad do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Tomislav Radotić, koji bi debitirao već za vikend u derbiju začelja protiv Vukovara, s ciljem osiguranja ostanka u ligi.

Željko Sopić više nije trener Osijeka! Boto o stanju u Osijeku: ‘Oni su otišli, ali gospođica je i dalje tu’

Radotić (44) je dugogodišnji član osječkog kluba. Godine 2021. preuzeo je drugu momčad, a ranije je radio u omladinskom pogonu. Kao igrač jednu je sezonu proveo u Osijeku, a nastupao je i za nekoliko slavonskih klubova te Cibaliju i Split.

U više je navrata bio dio stručnog stožera prve momčadi, a prošle je jeseni ostao pomoćnik i nakon dolaska Sopića.