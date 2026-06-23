Evo što su igrači radili 131 minutu tijekom povijesnog prekida utakmice Francuske i Iraka

Podijeli :

xEduardoxCarmimx spp-en-EdCa-eduardo_carmim_photo_premium_491460 via Guliver

Utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva između Francuske i Iraka pretvorila se u jedan od najdužih i najneobičnijih ogleda u povijesti Mundijala.

Susret odigran na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji završen je gotovo četiri sata nakon što je prvotno započeo, a razlog je nezapamćeno nevrijeme praćeno grmljavinom koje je uzrokovalo prekid od čak 131 minute.

Prvi prekid na SP-u! Francuzi svladali Irak nakon dva sata stanke, pogledajte golove Mbappe: Neću igrati nogomet s 40 godina, do tada biste me izbacili Haaland nastavio s ubojitom formom, Norveška slomila Senegal: Pogledajte svih pet golova

Sve je počelo u prvom poluvremenu kada je kapetan i zvijezda Francuske, Kylian Mbappé, bio u svom prepoznatljivom elementu, nanizavši iračke braniče i postigavši pogodak za vodstvo od 1:0. Ipak, sjajnu nogometnu predstavu ubrzo su zaustavile vremenske neprilike.

Umjesto klasičnog odmora, uslijedio je prisilni prekid zbog munja koje su udarale u krugu manjem od 13 kilometara od stadiona, što je automatski aktiviralo sigurnosne protokole lokalnih vlasti i FIFA-e.

Dok je na travnjak padala nezapamćena količina kiše, stručni stožeri pokušavali su se snaći na natopljenim klupama; irački izbornik Graham Arnold neuspješno se štitio kožnom mapom nakon što je odbacio plastičnu kabanicu, dok je francuski strateg Didier Deschamps zaradio nadimak “vodonoša” dok je stajao na rubu terena. Branič Jules Koundé kasnije je kratko prokomentirao kako je situacija bila izvan njihove kontrole i da su se jednostavno morali prilagoditi.

Nakon što je odsviran kraj prvog dijela, momčadi su se povukle u svlačionice, a na velikim ekranima otvorenog stadiona pojavile su se upute za 68.000 navijača da odmah napuste tribine i potraže zaklon u unutarnjim prostorima.

Uslijedila je prava oluja – u razdoblju od svega dvadeset minuta palo je čak 1,5 centimetara kiše po kvadratnom metru. Pokisli navijači stiskali su se u hodnicima stadiona, no unatoč hladnoći i dugom čekanju, zadržali su optimizam i pjevali, pretvorivši klupske prostorije u zonu dobre zabave. FIFA je u nekoliko navrata pomicala rokove nastavka utakmice, što je u početku izazvalo negodovanje na prepunim hodnicima, no gledatelji su redovito dobivali službene obavijesti o sigurnosnoj situaciji.

Dugi prekid različito se iskoristio iza zatvorenih vrata. Didier Deschamps odlučio je okrenuti sve na šalu i unijeti malo ležernosti u napetu situaciju pa je novinarima rekao:

“Što smo radili? Kartali smo”, našalio se francuski izbornik s novinarima, a potom u ozbiljnijem tonu opisao kako je to zapravo izgledalo iza kulisa: “Ne, naravno, samo smo čekali. Stalno su nam davali nove termine za izlazak na teren, ali bi ih onda, kako je vrijeme odmicalo, samo dodatno pomicali unazad”

Graham Arnold je u iračkoj svlačionici proveo brzu videoanalizu. Pokazao je svojim igračima ključne detalje iz prvog dijela i ukazao na taktičke propuste u obrani, nastojeći ih istovremeno opustiti i pripremiti za nastavak na iznimno teškom terenu.

Kada se nebo konačno razvedrilo, radnici su izašli na travnjak kako bi četkama i pumpama uklonili goleme lokve vode, što je publika na tribinama popratila gromoglasnim pljeskom. S razglasa je pušten hit “Livin’ on a Prayer”, a francuski i irački reprezentativci ponovno su izašli na zagrijavanje u uvjetima u kojima se lopta jedva kotrljala po travnatim lokvama.

Mbappé je osobno pružio podršku i rukovao se s radnicima koji su osposobljavali teren prije nego što je utakmica službeno nastavljena, točno 131 minutu nakon planiranog početka drugog poluvremena. Bio je to ujedno i povijesni trenutak za francuskog napadača koji je u ovoj bizarnoj utakmici upisao svoj stoti nastup u nacionalnom dresu.

Iako je Irak u nastavku uspio nametnuti veći posjed lopte, što je i bio taktički plan njihova izbornika koji je smatrao da Francuzi ne pritišću dovoljno visoko, individualna kvaliteta svjetskih doprvaka presudila je susret. Ponovno je na scenu stupio neumoljivi Mbappé, postigavši pogodak iz blizine za konačnih 3:0. Tim se golom izjednačio s povijesnim rezultatom Miroslava Klosea, a malo mu je nedostajalo da dođe i do hat-tricka čime bi dostigao i Lionela Messija.

Unatoč ekstremnim vremenskim uvjetima koji su u potpunosti poremetili raspored, utakmica u Philadelphiji ponudila je vrhunski spektakl i večer koja će se dugo pamtiti u povijesti Svjetskih prvenstava.