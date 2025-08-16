Dinamo Rijeku napada s najjačim snagama, ovo je sastav za Rujevicu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Derbi trećeg kola SuperSport HNL-a donosi veliki okršaj na Rujevici, gdje Rijeka dočekuje Dinamo (21 sat).

Aktualni prvak ulazi u susret iscrpljen nakon europskog gostovanja u Irskoj, gdje je u utorak protiv Shelbournea izborio playoff Europa lige, dok je Dinamo odmoran i imao je gotovo cijeli tjedan za pripremu.

Mario Kovačević, trener Modrih, najavljuje kontinuitet u sastavu jer je početak sezone bio vrlo dobar. Najveća promjena mogla bi biti uvođenje Luke Stojkovića u početnu postavu po prvi put ove sezone. Mladi veznjak je dosad ulazio s klupe i pokazao se izuzetno učinkovitim, uključujući i pogodak protiv Osijeka u prvom kolu. Njegov ulazak u startnih 11 značio bi da će Gonzalo Villar ovaj put krenuti s klupe.

Na lijevom krilu vodi se borba između Gabriela Vidovića i Arbera Hoxhe. Iako je Hoxha sve bliži početnoj postavi, Vidović je zabio u prošlom kolu protiv Vukovara i time si, barem zasad, osigurao prednost. U vrhu napada, unatoč tome što je Sandro Kulenović sezonu otvorio s golovima u obje utakmice, prva opcija i dalje je Dion Drena Beljo.

Dinamo će biti lišen usluga Kevina Theophile-Catherina i Ronaela Pierre-Gabriela zbog lakših ozljeda, dok Miha Zajc, pojačanje iz Fenerbahçea, još uvijek nije spreman za nastup.

Sve upućuje na to da će Kovačević na Rujevici izvesti vrlo sličan sastav kao u prethodna dva kola, uz eventualnu prilagodbu u veznom redu i na krilu, dok Dinamo u derbi ulazi odmoran, rasterećen i s ulogom blagog favorita.

Očekivani sastav Dinama – Nevistić, Valinčić, McKenna, Dominguez, Vinlof- Mišić, Ljubičić – Stojković, Vidović, Lisica- Beljo.