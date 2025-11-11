Evo protiv koga će Hrvatska U-17 igrati u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva

Utakmica će se odigrati 14. ili 15. studenoga, a točan termin bit će poznat tijekom dana.

Budimir nakon prolaska u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva: ‘S ovim fantastičnim dečkima ne bojimo se nikoga’

Momčad Marijana Budimira osvojila je drugo mjesto u skupini s dvije pobjede i remijem – 0:0 protiv Senegala, 3:0 protiv UAE-a i 3:1 protiv Kostarike. Senegal je završio prvi zbog bolje gol-razlike (+6 prema +5).

Uzbekistan je također završio drugi u svojoj skupini. Nakon pobjede 2:1 nad Paragvajem i poraza od Irske istim rezultatom, u posljednjem kolu deklasirao je Panamu 6:1, postigavši čak tri gola u sudačkoj nadoknadi.