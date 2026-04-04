Evo protiv koga će BiH igrati uoči Svjetskog prvenstva

Koševo tako će još jednom biti domaćin važnog susreta u pripremnom ciklusu, a potvrdu protivnika dale su i makedonske medijske kuće:

VIDEO / Bosna i Hercegovina je izborila Svjetsko prvenstvo! Pogledajte presudne jednaesterce VIDEO / Prljavi trik Donnarumme – ukrao Vasiljev šalabahter i namjeravao ga pokidati!?

“Potvrđeno je da će naša reprezentacija, predvođena izbornikom Goceom Sedloskim, odigrati dvije prijateljske utakmice 29. svibnja i 1. lipnja protiv reprezentacija koje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Dogovoreni su susreti s Bosnom i Hercegovinom i Turskom.

Prvo igramo 29. svibnja u Sarajevu na Koševu protiv selekcije koju vodi Sergej Barbarez. Tri dana kasnije igramo u Istanbulu protiv Turske koju vodi Vincenzo Montella”, objavio je tamošnji SportSport.

Još uvijek nije poznato tko će biti protivnik BiH u SAD-u, gdje će odigrati posljednju provjeru prije otvaranja Svjetskog prvenstva i dvoboja protiv Kanade 12. lipnja.