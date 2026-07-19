Evo koliko je Engleska zaradila osvajanjem bronce na Svjetskom prvenstvu

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Engleska je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu nakon spektakularne pobjede 6:4 protiv Francuske u Miamiju.
Momčad je već do odmora imala ogromnih 4:0, no Francuzi su se vratili na samo pogodak zaostatka (4:3) i propustili nekoliko velikih prilika za potpuni preokret.
Prvo ime susreta bio je Bukayo Saka s hat-trickom, dok su za Englesku pogađali još Declan Rice, Jude Bellingham i Ezri Konsa. Francusku su predvodili Kylian Mbappe s dva gola, čime je postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, te Ousmane Dembele, a Bradley Barcola upisao je pogodak uz Mbappeovu asistenciju.
Bronca je Englezima donijela i vrijednu financijsku nagradu. Nogometni savez zaradio je nešto više od 25 milijuna eura, oko milijun i pol više od Francuske, koja je za četvrto mjesto dobila 23,6 milijuna eura. Budući svjetski prvak osvojit će 43,7 milijuna eura, dok će poraženi finalist inkasirati 28,8 milijuna.
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