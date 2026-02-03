Evo koliko će Dinamo ponuditi za Jagušića i zašto želi završiti transfer što prije

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo neće probijati svoje financijske limite za dolazak Adriana Jagušića.

Kako prenose Sportske novosti, Modri bi Slaven Belupu za transfer mladog veznjaka trebali ponuditi 3 milijuna eura i 30% od budućeg transfera, uz isplatu u ratama. Ovoga ljeta Dinamo je nudio 2 milijuna, ali Jagušić tada nije htio u Maksimir zbog manjka prilika, dok mu se sada, nakon odlaska Ljubičića, Villara i Mudražije, otvara prostor u prvoj postavi.

Slaven Belupu ova transakcija također bi bila izvrsna: osim 3 milijuna odmah, 30% od budućeg transfera mogao bi donijeti veliki prihod, s obzirom na očekivani napredak Jagušića i potencijalni status hrvatskog reprezentativca.

Inače, klub iz Koprivnice imao je i inozemnu ponudu od 4,5 milijuna, ali bez postotka od budućeg transfera, što čini Dinamovu ponudu najboljom, tvrdi isti izvor.

Jagušićeva plaća u Maksimiru neće biti među najvećima, ali bi trebala zadovoljiti mladog nogometnog dragulja. Dinamo će vjerojatno požuriti s finalizacijom transfera jer se prijave za Europa ligu zatvaraju 5. veljače.