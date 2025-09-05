Evo koliko će Dinamo plaćati Bennacera i za koliko ga može otkupiti od Milana

Milan će snositi dvije trećine njegove plaće, dok će Dinamo izdvajati oko 1.5 milijuna eura.

Prema informacijama insajdera MateoS s X-a, otkupna cijena iznosi devet milijuna eura s bonusima, što bi bio najveći transfer u povijesti kluba, jer Dinamo dosad nikad nije platio više od pet milijuna.

‘Bennaceru je bila potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio’ VIDEO / Kulenović za SK: Beljo i ja možemo igrati zajedno, ne gledamo se kao konkurencija

Bennacer je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u Marseilleu, gdje je odigrao 12 utakmica, dok je za Milan upisao 178 nastupa uz osam golova i 12 asistencija.