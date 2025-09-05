Evo koliko će Dinamo plaćati Bennacera i za koliko ga može otkupiti od Milana

Veznjak Milana Ismael Bennacer stigao je u Dinamo na posudbu do kraja sezone, uz opciju otkupa ugovora.
Milan će snositi dvije trećine njegove plaće, dok će Dinamo izdvajati oko 1.5 milijuna eura.
Prema informacijama insajdera MateoS s X-a, otkupna cijena iznosi devet milijuna eura s bonusima, što bi bio najveći transfer u povijesti kluba, jer Dinamo dosad nikad nije platio više od pet milijuna.
Bennacer je proljetni dio prošle sezone proveo na posudbi u Marseilleu, gdje je odigrao 12 utakmica, dok je za Milan upisao 178 nastupa uz osam golova i 12 asistencija.
Riječ je o zvučnom imenu europskog nogometa koje značajno jača Dinamov vezni red, no Plavi na njega neće moći računati u Europa ligi.
Naime, Dinamo je već predao listu od 25 igrača za europsko natjecanje, a Bennacera na njoj nema jer u tom trenutku još nije bio član kluba. To znači da će biti dostupan tek u slučaju prolaska u nokaut-fazu 2025. godine.
Popis Dinama: Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Moreno Živković, Bruno Goda, Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović, Arbër Hoxha, Marko Soldo, Niko Galešić, Sandro Kulenović, Robert Mudražija, Mateo Lisica, Matteo Vinlöf Pérez, Cardoso Varela, Scott McKenna, Josip Mišić, Kévin Théophile-Catherine, Sergi Domínguez, Monsef Bakrar, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović.
