Evo koliko bi Dinamo zaradio od eventualnog Olmovog transfera iz Barcelone

Španjolski Fichajes piše da je Tottenham ozbiljno zainteresiran jer traži zamjenu za ozlijeđenog Jamesa Maddisona, a Olmo je navodno dostupan za 60–70 milijuna eura.

Šok za Danija Olma, Barcelona ga želi prodati?! Olmo ambiciozan pred novu sezonu: ‘Želim 20 golova i osvojiti Ligu prvaka’

Moguću prodaju pozorno prati i Dinamo, koji bi zbog FIFA-ina mehanizma solidarnosti od transfera od 70 milijuna eura dobio 1.75 milijuna. To bi bio treći put da zarađuje na bivšem igraču, kojeg je 2014. doveo bez odštete iz Barcelone, a 2020. prodao Leipzigu za 29 milijuna eura uz klauzulu o 20% zarade od buduće prodaje.

Leipzig ga je prošle godine prodao Barceloni za 55 milijuna, od čega je Dinamo inkasirao 5.2 milijuna.

BONUS VIDEO: