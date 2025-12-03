Evo koliko Barcelona neće moći računati na Danija Olma

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Španjolski nogometaš Dani Olmo (27) po svemu sudeći neće igrati za Barcelonu do kraja godine zbog ozljede ramena, prenijeli su španjolski mediji.

Bivši igrač zagrebačkog Dinama je u utorak u derbiju protiv Atletico Madrida u 65. minuti postigao pogodak za 2-1, međutim pritom se ozlijedio. Olmo je pao na lijevo rame i u bolovima je napustio teren.

VIDEO / Barcelona slavila protiv Atletica: Olmo zabio za vodstvo, a onda se ozlijedio!

Mladi Španjolac je 2023. godine već imao problema s istim ramenom, kada je morao na operaciju zbog čega je pauzirao dva mjeseca, tada kao član RB Leipziga.

Španjolski mediji navode kako bi Olmo ovoga puta mogao pauzirati najmanje četiri tjedna. Ako se dijagnoza potvrdi, propustio bi utakmice protiv Real Betisa, Osasune, Villarreala i Eintrachta.

Olmo je ove sezone u 17 nastupa zabio četiri gola uz dvije asistencije.

Barcelona je pobijedila Atletico s 3-1 i vodi na ljestvici s 37 bodova, četiri više od Real Madrida i pet više od Atletica, no katalonski sastav ima i utakmicu više.