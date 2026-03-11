Evo koliki niz poraza ima Tudor i protiv koje momčadi je upisao svoju posljednju pobjedu

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Hrvatskom nogometnom stručnjaku Igoru Tudoru nije lako trenutačno na trenerskoj klupi Tottenhama, ali već mjesecima Tudor prolazi kroz krizu budući da je radom u Juventusu i Tottenhamu skupio sedam poraza u nizu.

Posljednju pobjedu Tudor je ostvario kada je tada njegov Juventus pobijedio Inter 4-3, a bilo je to 13. rujna prošle godine. Razlaz s torinskim klubom uslijedio je u listopadu 2025. godine, a svoj trenerski vijek u Juventusu Tudor je okončao s tri poraza u nizu bez postignutog pogotka njegovog sastava.

Tudorov Juventus je gubio od Coma 0-2, Lazija 0-1 i u Ligi prvaka od madridskog Reala 0-1.

U Tottenham je 47-godišnji Tudor došao 14. veljače ove godine te je momčad vodio kroz četiri utakmice i u sve četiri je upisao poraz. Počelo je s porazom od Arsenala u Premier ligi 1-4, pa potom također u prvenstvu od Fulhama 1-2 i Crystal Palacea 1-3. Niz je nastavljen i ovog tjedna u Ligi prvaka kada je Tottenham pao u Madridu protiv Atletica 2-5.

O mogućem ekspresnom razlazu Tottenhama i Tudora već se piše po engleskim medijima neko vrijeme, a pitanje je i kada će hrvatski trener osjetiti uspjeh u londonskom klubu zbog rasporeda koji slijedi. Idući ogled je ligaško gostovanje kod Liverpoola, a potom uzvrat osmine finala Lige prvaka u Londonu protiv Atletica.