Evo kolike šanse statističari daju BiH za odlazak na Svjetsko prvenstvo

Pobjednik tog dvoboja pet dana kasnije bit će domaćin finala protiv boljeg iz para Italija – Sjeverna Irska, a taj će susret odlučiti putnika na Svjetsko prvenstvo.

Prema analizi stranice Football Meets Data, koja je provela 10.000 simulacija, BiH ima tek devet posto izgleda za plasman na Mundijal. U skupini A dodatnih kvalifikacija favorit je Italija s 48 posto, slijedi Wales s 38, dok je BiH treći izbor ispred Sjeverne Irske (pet posto).

📈 To qualify for the World Cup via Path A of 🌍 European Playoffs: 48% 🇮🇹 Italy

38% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

9% 🇧🇦 BiH

5% ☘️ Northern Ireland 🚨 Full analysis of the PO draw available for our BMaC members (link in bio) pic.twitter.com/BayF7F1sOo — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 20, 2025

Navodi se i da BiH ima 24 posto šansi za prolaz u gostima protiv Walesa, dok domaćin ima 76 posto izgleda. U drugom polufinalu Italija je veliki favorit s 84 posto, a Sjeverna Irska ima 16 posto.

BiH će u ožujku pokušati izboriti svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, nakon debitantskog pojavljivanja 2014. u Brazilu, gdje je ispala u skupini nakon poraza od Argentine i Nigerije te pobjede protiv Irana.