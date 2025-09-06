Evo kolike šanse analitičari daju Hrvatskoj za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo

Prema izračunima stranice Football Meets Data, Hrvatska ima čak 89 posto šansi za osvajanje prvog mjesta u skupini L i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

VIDEO / Kapetan Kramarić golom riješio Farane i približio se Perišiću na vječnoj listi strijelaca VIDEO / Farani zaprijetili u posljednjim sekundama, Dalić odahnuo kad je odsviran kraj

Trenutno je druga s devet bodova iz tri utakmice, iza Češke koja ima 12, ali i dvije odigrane utakmice više. Gol-razlika također ide u prilog Dalićevoj momčadi (+12 u tri susreta, Češka +5 u pet). To znači da bi Hrvatska, uz pobjede u preostalim dvobojima, mogla osvojiti skupinu čak i u slučaju poraza u gostima kod Češke 9. listopada.

📈 Projected to qualify for 🌐 World Cup directly (as of 5 Sep): 98% 🇫🇷 France

97% 🇳🇱 Netherlands

94% 🇵🇹 Portugal

92% 🇳🇴 Norway

92% 🇪🇸 Spain

89% 🇭🇷 Croatia

89% 🇦🇹 Austria

82% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

80% 🇧🇪 Belgium

67% 🇩🇪 Germany

62% 🇨🇭 Switzerland

51% 🇬🇷 Greece — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2025

Do kraja kvalifikacija Hrvatsku čekaju domaći ogledi s Crnom Gorom, Gibraltarom i Farskim otocima te gostovanje u Podgorici i Pragu.