Evo kolike šanse analitičari daju Hrvatskoj za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup 6. ruj 202511:29 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska je u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo pobijedila Farske otoke 0:1 golom Andreja Kramarića u 31. minuti te upisala treću uzastopnu pobjedu nakon slavlja protiv Gibraltara (0:7) i Češke (5:1). Sljedeći dvoboj igra 8. rujna na Maksimiru protiv Crne Gore.

Prema izračunima stranice Football Meets Data, Hrvatska ima čak 89 posto šansi za osvajanje prvog mjesta u skupini L i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Trenutno je druga s devet bodova iz tri utakmice, iza Češke koja ima 12, ali i dvije odigrane utakmice više. Gol-razlika također ide u prilog Dalićevoj momčadi (+12 u tri susreta, Češka +5 u pet). To znači da bi Hrvatska, uz pobjede u preostalim dvobojima, mogla osvojiti skupinu čak i u slučaju poraza u gostima kod Češke 9. listopada.

Do kraja kvalifikacija Hrvatsku čekaju domaći ogledi s Crnom Gorom, Gibraltarom i Farskim otocima te gostovanje u Podgorici i Pragu.

