Evo koji Dinamov kandidat kreće u lov na vlast u ZNS-u

Futsal Dinamo

Prema objavi na službenim stranicama kluba, Dinamo je donio odluku o tome tko će ga predstavljati u Zagrebačkom nogometnom savezu.

“GNK Dinamo donio je odluku kojom će zagrebački odvjetnik, dugogodišnji član i dokazani sportski stručnjak, g. Juraj Fabijanić predstavljati GNK Dinamo u Skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza gdje će djelovati u okviru ovlasti koje proizlaze iz Statuta Zagrebačkog nogometnog saveza.

Ovom odlukom GNK Dinamo daje podršku i zahvaljuje g. Fabijaniću, koji ima bogato iskustvo vođenja i organizacije rada unutar Futsal Dinama te je posljednja četiri mjeseca komunicirao s velikim brojem klubova i nogometnih stručnjaka kako bi mogao predlagati poboljšanja i unapređenja sustava. Uvjereni smo kako će svojim znanjem i iskustvom, uz samostalan i odgovoran pristup, dati kvalitetan doprinos radu Skupštine ZNS-a, na dobrobit svih klubova i zagrebačkog nogometa”, stoji u objavi Dinama.