Evo koje su 32 reprezentacije dosad izborile Svjetsko prvenstvo

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do sada su poznata 32 sudionika.

Posljednja se na listu upisala Norveška kao pobjednik skupine I. Nešto ranije u nedjelju je vizu za SP izvadio i Portugal.

Time se broj europskih reprezentacija povećao na pet nakon što su karte za Svjetsko prvenstvo izborili i Francuska, Engleska, te Hrvatska.

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam.

Spomenimo kako su među 32 putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci.

Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika SP-a bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.