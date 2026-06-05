Evo koje je Svjetsko prvenstvo bilo najefikasnije, a koje najgledanije

Svjetsko prvenstvo 1954. u Švicarskoj najefikasnije je u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava, dok je najgledanije bilo ono u SAD 1994. godine.
U Švicarskoj je postignuto 140 golova što je fantastičan prosjek od 5.38 golova po utakmici koji će teško biti nadmašen.
Spomenimo samo neke rezultate: Mađarska – Južna Koreja 9-0, Mađarska – SR Njemačka 8-3, Turska – Južna Koreja 7-0, SR Njemačka – Turska 7-2, Urugvaj – Škotska 7-0, Austrija – Švicarska 7-5, SR Njemačka – Austrija 6-1… U Švicarskoj je slavila Njemačka pobijedivši u finalu Mađarsku sa 3-2.
Na posljednjem World Cupu u Katru postignuta su 172 gola uz prosjek od 2.69 po utakmici.
Najgledanije SP bilo je ono u SAD 1994. godine. Utakmice je ukupno gledalo 3.587.538 gledatelja što je prosjek od 68.991 po utakmici.
Na drugom mjestu po broju gledatelja je World Cup u Brazilu sa 3.429 milijuna gledatelja i prosjekom od 53.529 po utakmici.
Na posljednjem SP-u ukupno je na tribinama zabilježeno 3.404.252 gledatelja ili 53.191 po utakmici.
Broj postignutih pogodaka i prosjek golova po utakmici na dosadašnjim svjetskim prvenstvima:
1930 – 70 golova/18 utakmica, prosjek 3.89
1934 – 70 golova/17 utakmica, prosjek 4.12
1938 – 84 gola/18 utakmica, prosjek 4.67
1950 – 88 golova/22 utakmice, prosjek 4.00
1954 – 140 golova/26 utakmica, prosjek 5.38
1958 – 126 golova/35 utakmica, prosjek 3.60
1962 – 89 golova/32 utakmice, prosjek 2.78
1966 – 89 golova/32 utakmice, prosjek 2.78
1970 – 95 golova/32 utakmice, prosjek 2.97
1974 – 97 golova/38 utakmica, prosjek 2.55
1978 – 102 gola/38 utakmica, prosjek 2.68
1982 – 146 golova/52 utakmice, prosjek 2.81
1986 – 132 gola/52 utakmice, prosjek 2.54
1990 – 115 golova/52 utakmice, prosjek 2.21
1994 – 141 gol/52 utakmice, prosjek 2.71
1998 – 171 gol/64 utakmice, prosjek 2.67
2002 – 161 gol/64 utakmice, prosjek 2.52
2006 – 147 golova/64 utakmice, prosjek 2.30
2010 – 145 golova/64 utakmice, prosjek 2.27
2014 – 171 gol/64 utakmice / prosjek 2.67
2018 – 169 golova/64 utakmice / prosjek 2.64
2022 – 172 gola / 64 utakmice / prosjek 2.69
Ukupan broj gledatelja i prosječna gledanost po susretu na dosadašnjim svjetskim nogometnim prvenstvima:
1930 – 434,500 gledatelja ukupno / 24,139 po utakmici
1934 – 358,000 gledatelja ukupno / 21,059 po utakmici
1938 – 483,000 gledatelja ukupno / 26,833 po utakmici
1950 – 1,043,500 gledatelja ukupno / 47,432 po utakmici
1954 – 889.500 gledatelja ukupno / 34.212 po utakmici
1958 – 919.580 gledatelja ukupno / 26.274 po utakmici
1962 – 899.074 gledatelja ukupno / 28.096 po utakmici
1966 – 1.635.000 gledatelja ukupno / 51.094 po utakmici
1970 – 1.603.975 gledatelja ukupno / 50.127 po utakmici
1974 – 1.774.022 gledatelja ukupno / 46.685 po utakmici
1978 – 1.546.151 gledatelja ukupno / 40.688 po utakmici
1982 – 2.109.723 gledatelja ukupno / 40.572 po utakmici
1986 – 2.393.031 gledatelja ukupno / 46.020 po utakmici
1990 – 2.516.348 gledatelja ukupno / 48.391 po utakmici
1994 – 3.587.538 gledatelja ukupno / 68.991 po utakmici
1998 – 2.785.100 gledatelja ukupno / 43.517 po utakmici
2002 – 2.705.197 gledatelja ukupno / 42.269 po utakmici
2006 – 3.359.439 gledatelja ukupno / 52.491 po utakmici
2010 – 3.178.856 gledatelja ukupno / 49.670 po utakmici
2014 – 3.429.873 gledatelja ukupno / 53.529 po utakmici
2018 – 3.031.768 gledatelja ukupno / 47.371 po utakmici
2022 – 3.404.252 gledatelja ukupno / 53.191 po utakmici
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