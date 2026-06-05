Evo koje je Svjetsko prvenstvo bilo najefikasnije, a koje najgledanije

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Svjetsko prvenstvo 1954. u Švicarskoj najefikasnije je u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava, dok je najgledanije bilo ono u SAD 1994. godine.

U Švicarskoj je postignuto 140 golova što je fantastičan prosjek od 5.38 golova po utakmici koji će teško biti nadmašen.

Spomenimo samo neke rezultate: Mađarska – Južna Koreja 9-0, Mađarska – SR Njemačka 8-3, Turska – Južna Koreja 7-0, SR Njemačka – Turska 7-2, Urugvaj – Škotska 7-0, Austrija – Švicarska 7-5, SR Njemačka – Austrija 6-1… U Švicarskoj je slavila Njemačka pobijedivši u finalu Mađarsku sa 3-2.

Na posljednjem World Cupu u Katru postignuta su 172 gola uz prosjek od 2.69 po utakmici.

Najgledanije SP bilo je ono u SAD 1994. godine. Utakmice je ukupno gledalo 3.587.538 gledatelja što je prosjek od 68.991 po utakmici.

Na drugom mjestu po broju gledatelja je World Cup u Brazilu sa 3.429 milijuna gledatelja i prosjekom od 53.529 po utakmici.

Na posljednjem SP-u ukupno je na tribinama zabilježeno 3.404.252 gledatelja ili 53.191 po utakmici.

Broj postignutih pogodaka i prosjek golova po utakmici na dosadašnjim svjetskim prvenstvima:

1930 – 70 golova/18 utakmica, prosjek 3.89

1934 – 70 golova/17 utakmica, prosjek 4.12

1938 – 84 gola/18 utakmica, prosjek 4.67

1950 – 88 golova/22 utakmice, prosjek 4.00

1954 – 140 golova/26 utakmica, prosjek 5.38

1958 – 126 golova/35 utakmica, prosjek 3.60

1962 – 89 golova/32 utakmice, prosjek 2.78

1966 – 89 golova/32 utakmice, prosjek 2.78

1970 – 95 golova/32 utakmice, prosjek 2.97

1974 – 97 golova/38 utakmica, prosjek 2.55

1978 – 102 gola/38 utakmica, prosjek 2.68

1982 – 146 golova/52 utakmice, prosjek 2.81

1986 – 132 gola/52 utakmice, prosjek 2.54

1990 – 115 golova/52 utakmice, prosjek 2.21

1994 – 141 gol/52 utakmice, prosjek 2.71

1998 – 171 gol/64 utakmice, prosjek 2.67

2002 – 161 gol/64 utakmice, prosjek 2.52

2006 – 147 golova/64 utakmice, prosjek 2.30

2010 – 145 golova/64 utakmice, prosjek 2.27

2014 – 171 gol/64 utakmice / prosjek 2.67

2018 – 169 golova/64 utakmice / prosjek 2.64

2022 – 172 gola / 64 utakmice / prosjek 2.69

Ukupan broj gledatelja i prosječna gledanost po susretu na dosadašnjim svjetskim nogometnim prvenstvima:

1930 – 434,500 gledatelja ukupno / 24,139 po utakmici

1934 – 358,000 gledatelja ukupno / 21,059 po utakmici

1938 – 483,000 gledatelja ukupno / 26,833 po utakmici

1950 – 1,043,500 gledatelja ukupno / 47,432 po utakmici

1954 – 889.500 gledatelja ukupno / 34.212 po utakmici

1958 – 919.580 gledatelja ukupno / 26.274 po utakmici

1962 – 899.074 gledatelja ukupno / 28.096 po utakmici

1966 – 1.635.000 gledatelja ukupno / 51.094 po utakmici

1970 – 1.603.975 gledatelja ukupno / 50.127 po utakmici

1974 – 1.774.022 gledatelja ukupno / 46.685 po utakmici

1978 – 1.546.151 gledatelja ukupno / 40.688 po utakmici

1982 – 2.109.723 gledatelja ukupno / 40.572 po utakmici

1986 – 2.393.031 gledatelja ukupno / 46.020 po utakmici

1990 – 2.516.348 gledatelja ukupno / 48.391 po utakmici

1994 – 3.587.538 gledatelja ukupno / 68.991 po utakmici

1998 – 2.785.100 gledatelja ukupno / 43.517 po utakmici

2002 – 2.705.197 gledatelja ukupno / 42.269 po utakmici

2006 – 3.359.439 gledatelja ukupno / 52.491 po utakmici

2010 – 3.178.856 gledatelja ukupno / 49.670 po utakmici

2014 – 3.429.873 gledatelja ukupno / 53.529 po utakmici

2018 – 3.031.768 gledatelja ukupno / 47.371 po utakmici

2022 – 3.404.252 gledatelja ukupno / 53.191 po utakmici