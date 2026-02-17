Evo kakva je sudbina Sopića na klupi Osijeka

Nogomet 17. velj 202620:52 0 komentara
BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic via Guliver Images

Nova predsjednica Osijeka, Alexandra Vegh, održala je sastanak s trenerom Željkom Sopićem, koji je dobio punu podršku uprave, doznaje Ofenziva.

