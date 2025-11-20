Evo kakva je situacija s Mudražijinom ozljedom

Za Dinamo je 28-godišnji veznjak ove sezone u SuperSport HNL-u odigrao samo 39 minuta kroz četiri nastupa, dok u Europskoj ligi još nije upisao ni minutu. Najviše je igrao u Kupu protiv Dinama Predavca, kada je odradio cijeli susret.

Kako prenose Sportske novosti, iz Dinama su u četvrtak stigle vijesti koje baš nisu ohrabrujuće, ali za konačnu dijagnozu ipak treba pričekati. Ono što se zna jest da Mudražija ima jače istegnuće s mnogo edema mišića.

Edem mišića je oticanje mišićnog tkiva nastalo nakupljanjem tekućine u međustaničnim prostorima. To se može dogoditi nakon ozljeda, pretjeranog vježbanja ili kao posljedica određenih medicinskih stanja. Mišići mogu postati otečeni, a to oticanje može biti vidljivo, posebno ako je zahvaćena površinska mišićna skupina.

S obzirom da se radi o oteklini, Mudražija će magnetsku rezonancu napraviti idući tjedan, dok se oteklina smanji ili posve nestane.