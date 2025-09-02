Evo kako superračunalo vidi šanse Dinama u Europskoj ligi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Dinamo će u ligaškoj fazi Europske lige igrati protiv Fenerbahčea, Maccabi Tel-Aviva, Malma, Celte Vigo, Real Betisa, Lillea, FCSB-a i Midtjyllanda.

Zanimljivo, Optino superračunalo je izbacilo svoja predviđanja, po njemu će Dinamo nakon osam kola biti na 17. mjestu s 11 osvojenih bodova u osam kola.

Za prvo mjesto na kraju osam kola Dinamu je dano 0,9 % šansi. Za plasman među najboljih osam kojim bi se izbjegla jedna runda nokaut faze Dinamo ima 17,7 % šansi. Za sami ulazak među najboljih 24 i prolazak u iduću fazu Zagrepčani su dobili 53,5 % šanse.

Ovakvu prognozu treba ipak uzeti s dozom rezerve jer prošle je sezone superračunalo Dinamu u Ligi prvaka predvidjelo svega šest bodova. Na kraju su Plavi uzeli 11 bodova.