Evo kako bi trebao izgledati Dinamov sastav u derbiju protiv Rijeke

Trener Dinama Mario Kovačević suočava se s kadrovskim problemima – zbog ozljeda neće igrati Luka Stojković, Miha Zajc ni Moris Valinčić. Posebno je osjetan izostanak Valinčića jer klub trenutačno nema pravu zamjenu na desnom beku. Jedini zdravi igrač na toj poziciji je mladi Noa Mikić, no upitno je hoće li dobiti priliku od prve minute.

Vjerojatnije je da će tu ulogu preuzeti Mateo Lisica, koji je taj posao već odradio u drugom poluvremenu protiv Vukovara i sada bi mogao krenuti od početka, prenosi tportal.

Očekivani sastav Dinama:

Nevistić – Lisica, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Bennacer – Bakrar, Beljo, Hoxha.