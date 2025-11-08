Evo kada se igra derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru

Do sada su bili poznati rasporedi do 14. kola, a sada je potvrđeno i sve do kraja prosinca.

Najzanimljiviji dvoboj bit će veliki derbi između Dinama i Hajduka, koji je na rasporedu 6. prosinca u 15 sati.

Raspored utakmica od 15. kola pa do kraja godine:

15. kolo

28.11. Vukovar – Osijek (18:00)

29.11. Hajduk – Varaždin (15:30)

29.11. Istra 1961 – Slaven Belupo (18:00)

30.11. Lokomotiva – Rijeka (15:00)

1.12. Gorica – Dinamo (18:00)

16. kolo

5.12. Slaven Belupo – Gorica (18:00)

6.12. Dinamo – Hajduk (15:00)

6.12. Rijeka – Vukovar (18:00)

7.12. Varaždin – Lokomotiva (15:00)

7.12. Osijek – Istra 1961

17. kolo

12.12. Vukovar – Varaždin (18:00)

13.12. Osijek – Gorica (15:00)

13.12. Lokomotiva – Hajduk (17:30)

14.12. Slaven Belupo – Dinamo (15:00)

14.12. Istra 1961 – Rijeka (17:45)

18. kolo

19.12. Varaždin – Istra 1961 (18:00)

20.12. Osijek – Slaven Belupo (15:00)

20.12. Dinamo – Lokomotiva (17:45)

21.12. Hajduk – Vukovar (15:00)

21.12. Rijeka – Gorica (17:45)