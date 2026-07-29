Evo kada Dinamo igra protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa i koje su cijene ulaznica

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Nogometaši zagrebačkog Dinama će u 3. pretkolu Lige prvaka snage odmjeriti protiv litavskog Kauno Žalgirisa, momčadi koju s klupe predvodi hrvatski stručnjak Željko Sopić.

Litavski je predstavnik prolazak u ovu fazu natjecanja izborio pobjedom u uzvratnom susretu na domaćem terenu protiv Klaksvíka s Farskih Otoka rezultatom 1:0. Odlučujući pogodak postigao je bivši igrač Hajduka Leon Kreković u 85. minuti susreta, nakon što je prva utakmica na Farskim Otocima završila bez golova. Uz trenera Sopića i strijelca Krekovića, u redovima Kauno Žalgirisa nastupa i bivši veznjak zagrebačkih Plavih Ivan Fiolić.

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Prvi dvoboj između Dinama i Kauno Žalgirisa na rasporedu je u utorak, 4. kolovoza, na stadionu Maksimir s početkom u 20 sati. Uzvratna utakmica odigrat će se tjedan dana kasnije u litavskom gradu Jonavi.

Iz GNK Dinama izvijestili su navijače da službena prodaja pojedinačnih ulaznica za maksimirski dvoboj započinje u četvrtak, 30. srpnja, u 11 sati. Pravo prvokupa i povoljnije cijene imat će članovi kluba s plaćenom članarinom za 2026. godinu, a njihova ekskluzivna prodaja trajat će od četvrtka u 11 sati do petka, 31. srpnja, u 23 sata i 59 minuta. Slobodna prodaja za sve ostale navijače započet će u subotu, 1. kolovoza, u 11 sati te će trajati sve do utorka, 4. kolovoza, do 20 sati i 45 minuta.

Za utakmicu protiv Žalgirisa bit će otvorene tri maksimirske tribine. Ulaznice za tribinu Zapad dolje stoje 20 eura za članove kluba i 25 eura u slobodnoj prodaji. Za tribinu Zapad gore članovi će morati izdvojiti 15 eura, dok je cijena za ostale navijače 20 eura. Tribina Sjever dolje bit će otvorena isključivo za članove kluba po cijeni od 10 eura.