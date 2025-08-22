Evo kad bi se trebali održati izbori u Dinamu

Nogomet 22. kol 202515:04 0 komentara
Luka Stanzl/GNK Dinamo Zagreb

Grad Zagreb službeno je potvrdio novi Statut Dinama, a klub je vijest odmah objavio na svojim kanalima.

Novi Statut nalaže da Dinamo u roku od sedam dana mora raspisati izbore, dok se oni trebaju održati najkasnije u sljedeća tri tjedna.

Prema informacijama Germanijaka, planirani termin je 13. ili 14. rujna, vikend kada Modri na Maksimiru dočekuju Goricu, neposredno nakon reprezentativne stanke i tjedan dana prije derbija na Poljudu protiv Hajduka.

Postoji mogućnost da se izbori održe baš na dan utakmice s Goricom kako bi se osigurala veća izlaznost. Još nije poznato hoće li se omogućiti online glasanje ili će članovi birati uživo u blizini stadiona.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet