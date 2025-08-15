Evo bez koliko je novca Hajduk ostao ispadanjem od još jednog nenositelja u euro kvalifikacijama

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX by Guliver

Hajduk je završio kvalifikacije za Konferencijsku ligu porazom 3:1 u Tirani protiv Dinamo Cityja, iako je iz prve utakmice u Splitu nosio prednost 2:1.

Albanska momčad prošla je dalje s ukupnih 4:3, a Hrvatska je tako ostala bez trećeg predstavnika u skupinama nakon Dinama i Rijeke.

Osim sportskog razočaranja, Splićani će osjetiti i financijske posljedice. Za ispadanje u trećem pretkolu dobit će 725 tisuća eura, no zbog kazne UEFA-e za kršenje financijskog fair playa taj iznos se smanjuje na 425 tisuća eura.

Da su prošli dalje, minimalna zarada bila bi 925 tisuća eura, a u skupinama bi mogli osigurati više od 4 milijuna eura kroz fiksne nagrade i bonuse za rezultate.