Gasperini: Znamo to o Bayeru, njihovi rezultati nisu slučajnost

REUTERS/Molly Darlington via Guliver Image

Od 21 sat za trofej Europske lige u Dublinu igraju Atalanta i Bayer Leverkusen.

Dominantna ekipa iz Leverkusena ove je sezone bez poraza u svim natjecanjima, zna to vrlo dobro i trener Atalante Gian Piero Gasperini.

“Vjerujemo da smo se dobro pripremili i jedva čekamo da utakmica počne”, rekao je Gasperini pa nastavio:

“Svjesni smo da igramo protiv sjajnog protivnika. Znamo da je Leverkusen bez poraza i da su imali sjajnu sezonu, ali njihovi rezultati nisu slučajnost. No, i naš put do finala je bio jako dobar, pobijedili smo snažne momčadi i vjerujemo da možemo do naslova. Mali detalji mogu biti odlučujući u finalu”, zaključio je 66-godišnji talijanski stručnjak.