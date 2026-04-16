Zvijezda Nottinghama Elliot Anderson zbog smrti majke propušta važan ogled s Portom

Od 21 sat u Nottinghamu se igra uzvratna utakmica četvrtfinala Europske lige između Nottinghama i Porta. Prva utakmica u Portu završila je 1:1 pa engleski klub ipak ima blagu prednost domaćeg terena.

Međutim, prolaz u polufinale Europske lige tražit će bez svog najboljeg igrača Elliota Andersona. Mladi veznjak i engleski reprezentativac neće igrati zbog smrti svoje majke Helen.

Iz kluba su izrazili sućut svom veznjaku.

“Svi u Nottingham Forestu izražavaju sućut Elliotu i njegovoj obitelji nakon ovih tužnih vijesti. Naše misli su uz obitelj Anderson u ovom teškom razdoblju.”

