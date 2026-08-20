Zvezda nakon debakla u Ligi prvaka do uvjerljive pobjede u Rierinom debiju

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver Image

Crvena zvezda ostvarila je veliku pobjedu u beogradskom okršaju protiv Viktorije Plzeň i s kapitalnom prednošću od tri gola putuje na uzvratni susret u Češku.

Zvezda je pred oko 23.000 gledatelja na Stadionu “Rajko Mitić” slavila s uvjerljivih 3:0 (1:0) u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Europa ligu.

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Ključne trenutke utakmice potpisao je dvostruki strijelac Mirko Ivanić na asistencije Timija Maxa Elšnika, dok je točku na veliku pobjedu stavio Aleksandar Katai iz kaznenog udarca u samoj završnici susreta.

Momčad pod vodstvom Alberta Riere uspostavila je kontrolu u sredini terena, a prva terenska nadmoć naplaćena je u 36. minuti. Elšnik je poslao precizno proigravanje iza leđa češke obrane, a Ivanić se pravovremeno ubacio i matirao gostujućeg vratara Veigelea za 1:0.

Sličan scenarij viđen je i početkom drugog poluvremena. U 53. minuti Elšnik je odlično centrirao s lijeve strane, a Ivanić s pet metara skrenuo loptu u mrežu za povećanje vodstva na 2:0.

Konačan rezultat postavljen je u 89. minuti. Nakon prekršaja nad Enemom u kaznenom prostoru, sudac Espen Eskås pokazao je na bijelu točku, a siguran realizator bio je Aleksandar Katai za miran put na uzvrat koji je na rasporedu za tjedan dana u Češkoj.