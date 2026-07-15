Evo što je junak Hajduka u slavlju nad Žilinom poručio navijačima prije uzvrata

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk u četvrtak od 20:30 sati gostuje kod Žiline u uzvratnom susretu prvog pretkola Europske lige.

Splićani na uzvrat putuju s lijepom prednošću od 2:0 koju su na Poljudu osigurali pogocima Roka Brajkovića i Dalissona.

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Prolazak u iduću fazu donosi im dvoboj protiv Pafosa, dok bi ispadanje značilo selidbu u drugo pretkolo Konferencijske lige, gdje ih čekaju poljske Katowice.

Svoja razmišljanja uoči utakmice podijelio je mladi Roko Brajković na pomalo neobičnoj konferenciji za medije na kojoj se nije pojavio niti jedan novinar.

Mladi napadač ne skriva optimizam i vjeruje da će Hajduk potvrditi ulogu favorita na gostujućem terenu.

“Ekipa vjeruje u prolaz, imamo lijep rezultat. Moramo ostati mirni, vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli pokazati. Oni imaju još 90 minuta u kojima se neće predati. Idemo po prolaz.”

Brajković naglašava kako se Bijeli nemaju namjeru povući i čuvati prednost iz Splita.

“U prvom susretu smo pokazali da smo bolja momčad i to smo došli potvrditi. Nadam se da ćemo sutra biti još bolji. Nismo se došli braniti, došli smo napasti kao i u prvoj utakmici, a u tome ćemo i uspjeti. Znamo naše ciljeve.”

Kao i uvijek, splitski klub će u Europi imati glasnu podršku s tribina, što igračima daje dodatnu snagu i motivaciju, a on sam poslao im je posebnu poruku.

“Oni su s nama gdje god da idemo. Nema riječi za to, možemo im se samo zahvaliti i poginuti za njih na terenu.”