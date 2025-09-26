Završeno je prvo kolo Europske lige, evo na kojem je mjestu Dinamo

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama nakon kompletiranog 1. kola Europske lige zauzimaju drugo mjesto na ljestvici, njihovu 3:1 pobjedu protiv Fenerbahcea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos koji je sa 4:1 kao gost nadigrao Young Boys.

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini pogodak djelo je kapetana domaćih McGinna (13).

Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1-0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u zadnjim sekundama susreta.