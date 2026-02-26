VIDEO / Stojković opalio šamar protivniku i zaradio crveni u Belgiji!

Europa League 26. velj 202623:16 0 komentara

Nogometaši Dinama ostali su s igračem manje u Belgiji u sklopu Europske lige, u 105. minuti teren je napustio Luka Stojković nakon što je udario u lice protivničkog igrača, njemački sudac Felix Zwayer nije previše dvojio...

