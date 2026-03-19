VIDEO / Rapsodija na Olimpicu: Sedam golova, Moro i Bologna u četvrtfinalu EL!

Nogometaši Bologne izborili su četvrtfinale Europske lige pobjedom u gostima kod Rome 4:3 nakon produžetaka. Prva utakmica završila je rezultatom 1:1 u Bologni.

U 22. minuti Bologna je povela na Olimpicu golom Rowea, no ta prednost je bila kratkog vijeka jer je Roma preko Ndicke izjednačila deset minuta kasnije. U sudačkoj nadoknadi Bologna je dobila penal, siguran izvođač bio je Bernardeschi za vodstvo Bologne 2:1 na poluvremenu.

Dva gola prednosti osigurao je Castro u 58. minuti, a 11 minuta kasnije Roma smanjuje na 3:2 golom Malena iz penala. U 80. minuti izjednačenje na Olimpicu donio je Pellegrini.

Otišlo se u produžetke, a tamo je Cambiaghi osigurao veliku pobjedu Bologni u 111. minuti.

Hrvatski veznjak Nikola Moro dobio je priliku pola sata, odnosno ušao je u produžecima.

Bologna će za polufinale Europske lige igrati protiv Aston Ville.

