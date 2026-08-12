VIDEO / PSG drugu godinu u nizu osvojio europski Superkup

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U srijedu navečer je u Salzburgu odigran UEFA-in Superkup u kojem je sudjelovao osvajač Lige prvaka PSG i osvajač Europske lige Aston Villa. Veliki favoriti bili su Parižani koji su na kraju slavili s 2:1.

Dominirali su Parižani, a to im se isplatilo prije polovice prvog poluvremena. Tada je na asistenciju Desirea Douea pogodio Gruzija Khvicha Kvaratskhelija. Ipak, nakon toga se PSG povukao te je to iskoristio 17-godišnji Brian Madjo. Mladi Englezi terorizirao je obranu PSG-a, a na kraju je uspio iskoristiti dobar ubačaj Johna McGinna za 1:1 u Salzburgu.

Mladi Madjo tim golom postao je najmlađi strijelac u povijesti europskog Superkupa. Rekord je do ove utakmice držao Patrick Kluivert koji je 1996. godine zabio pogodak s 19 godina i 220 dana. Za usporedbu, Madjo ima 17 godina i 212 dana.

Momčad Luisa Enriquea u drugom dijelu je ponovno podigla razinu igre te je u 61. minuti Doue na asistenciju Ousmanea Dembelea pogodio za 2:1. Gol je prvotno poništen zbog zaleđa, ali nakon intervencije VAR-a je priznat i PSG je ponovno poveo u Superkupu.

Parižani su do kraja susreta sačuvali prednost te su s 2:1 obranili UEFA-in Superkup.

PSG-u je ovaj naslov u Superkupu drugi u nizu te drugi u povijesti. Prošloga su osvojili lani kada su nadoknadili zaostatak od 2:0 protiv Tottenhama te su ih na kraju porazili nakon jedanaesteraca.