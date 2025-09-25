VIDEO / Prpićev Porto stigao do pobjede u posljednjim sekundama

Podijeli :

Porto je u prvom kolu Europa lige gostovao kod austrijskog Salzburga. U jednom trenutku izgledalo je kao da će susret završiti bez pogodaka, ali je onda, u 93. minuti, William Gomes opalio izvana. Udarac Brazilca bio je neobranjiv za Alexnadera Schlagera te je tako u posljednjim trenucima susreta Porto došao do gola za pobjedu i delirij na gostujućim tribinama, a i među igračima na klupi koji su uletjeli u teren. Dominik Prpić ponovno nije ulazio u igru za portugalski klub.