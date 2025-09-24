VIDEO / Pogledajte kako Bad Blue Boysi navijaju pred utakmicu s Fenerbahčeom

Podijeli :

Počela je Europska liga, a Dinamo u prvoj utakmici na Maksimiru dočekuje Fenerbahče. Maksimirski sjever lijepo je ispunjen, a Dinamovi najvjerniji navijači već su prije utakmice krenuli sa žestokim navijanjem. S maksimirskih tribina orilo se "Volim Dinamo" dok su navijači u uobičajemom ritmu skakali.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.