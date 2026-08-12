VIDEO / Pogledajte gol mladog Engleza koji je srušio 30-godišnji rekord UEFA-inog Superkupa

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Brian Madjo ime je koje je nakon UEFA-inog Superkupa između PSG-a i Aston Ville postalo poznato i izvan kruga ljubitelja mladih nogometnih talenata. Sa samo 17 godina i 212 dana zabio je pogodak PSG-u i tako postao najmlađi strijelac u povijesti ovog natjecanja.

Madjo je pritom srušio rekord star gotovo 30 godina. Dosad je najmlađi strijelac Superkupa bio Patrick Kluivert, koji je 1996. godine zabio s 19 godina i 220 dana. Mladi napadač Aston Ville započeo je utakmicu u Salzburgu od prve minute, a pred kraj prvog poluvremena pogodio za 1:1. Nakon ubačaja Johna McGinna s desne strane Madjo je nadmudrio Williana Pacha i iz zahtjevnog kuta pronašao put do mreže. I prije pogotka nekoliko je puta ozbiljno zaprijetio vratima PSG-a.

Njegov put do Aston Ville bio je prilično neobičan. FIFA mu u početku nije dopustila registraciju zbog pravila o međunarodnim transferima maloljetnih nogometaša. Budući da je već upisao tri nastupa za seniorsku reprezentaciju Luksemburga, FIFA ga je smatrala luksemburškim reprezentativcem. Aston Villa žalila se CAS-u, ističući da je Madjo rođen u Engleskoj i da posjeduje britansko državljanstvo. Sportski arbitražni sud početkom kolovoza prihvatio je Villinu žalbu i omogućio mu nastup u službenim utakmicama.

Samo osam dana poslije Unai Emery odlučio mu je ukazati povjerenje u početnoj postavi protiv aktualnog europskog prvaka, i to u jednom od najvećih klupskih susreta izvan Lige prvaka.

Madjova reprezentativna karijera također je specifična. Iako je triput nastupio za seniorsku reprezentaciju Luksemburga, kasnije je odlučio braniti boje Engleske te je zaigrao za njihovu U-17 selekciju. Protiv PSG-a potom je ispisao povijest – postao je najmlađi strijelac Superkupa, nadmašivši Kluivertov rekord koji je stajao još od 1996. godine. Sve je to ostvario u svojoj prvoj službenoj utakmici za Aston Villu.