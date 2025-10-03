Veznjak Maccabija: ‘Da smo uspjeli zadržati prednost još pet, deset minuta protiv Dinama…’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Izraelci su dobro krenuli, ali Dinamo je ipak slavio 3:1.

U redovima Maccabija bio je i 24-godišnji srpski veznjak, Kristijan Belić. Nakon utakmice je priznao da njegova momčad nije iskoristila ono što joj se pružalo:

“Bolno je izgubiti ovako. Većinu utakmice imali smo kontrolu, ali to nije dovoljno. Moramo stvarati više prilika i biti agresivniji u završnici. Nismo im dali puno, ali su iskoristili ono što su imali, a na ovoj razini svaka šansa je presudna.”

Unatoč rezultatu, Belić smatra da momčad potvrđuje kvalitetu za ovo natjecanje: “U obje utakmice pokazali smo da možemo igrati na ovoj razini. Igramo hrabro, stalno s loptom u nogama, i zato se događaju i pogreške. Ali mislim da ljudima naše utakmice nisu dosadne, dapače, zabavne su za gledanje. Ipak, to nije dovoljno, trebamo pobjede i više bodova.”

Nijanse su odlučivale, kaže Belić:

“Da smo uspjeli zadržati prednost još pet, deset minuta, siguran sam da bismo zabili i drugi gol. Tada bismo mogli pobijediti, jer bi oni postali puno nestrpljiviji”, zaključio je srpski veznjak