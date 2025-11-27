Veznjak Lillea: Dinamo je danas naš Real Madrid

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Lilleov defenzivni vezni nogometaš Nabil Bentaleb rekao je u srijedu da će njegova momčad nastojati pobijediti Dinamo jer i dalje vjeruje da može biti među osam najboljih i tako se direktno plasirati u iduću fazu Europske lige.

“Pritisak je prisutan, kao i u svakoj utakmici”, izjavio je na konferenciji za medije Alžirac rođen prije 31 godinu u gradu Lilleu, na sjeveru Francuske.

Momčad Lillea će u četvrtak ugostiti zagrebački Dinamo u petom kolu Europske lige.

“Fantastično smo počeli natjecanje, a onda si malo otežali stvari s posljednje dvije utakmice”, rekao je Bentaleb.

POVEZANO Ovo je vjerojatni sastav Dinama za okršaj protiv Lillea Može li Dinamo prekinuti negativnu tradiciju? Evo kakav omjer ima Lille protiv hrvatskih klubova

Lille je izgubio sa 0:1 od Crvene zvezde i 3:4 od grčkog PAOK-a nakon što je pobijedio sa 1:0 Romu i 2:1 norveški Brann.

“Naša sudbina je još uvijek u našim rukama. Iznimno smo motivirani”, rekao je vezni igrač uoči utakmice s Dinamom.

“Moramo pružiti sjajnu igru ​​kako bismo ostvarili pozitivan rezultat”, dodao je.

Bentaleb, sa 58 nastupa za Lille, kaže da unatoč dva posljednja poraza ekipa vjeruje u plasman među osam najboljih.

“Naravno. Sve dok je matematički moguće. To nam je uvijek na umu. Sposobni smo pobijediti u bilo kojoj utakmici”, poručio je bivši igrač Schalkea, Newcastlea i Tottenhama.

No, naglasio je da sada razmišljaju samo o ogledu s Dinamom jer “neće biti lako”.

“Ali smo kvalitetni i sposobni pobijediti u ovakvim utakmicama”, izjavio je.

Bio je upitan postoji li kod igrača Lillea, podsvjesno, neka vrsta razočaranja i mentalna poteškoća s koncentracijom jer igraju u Europskoj ligi, a ne elitnoj Ligi prvaka.

“Ne, ne mislim. Naravno, lagao bih vam kada bih rekao da igranje protiv Real Madrida ne bi bilo veća stvar”, odgovorio je.

“Ali to je naša stvarnost danas. Danas je naš Real Madrid Dinamo Zagreb. I moramo, a to je ono što i radimo, dati 100 posto od sebe u ovakvim utakmicama”, dodao je.

Tvrdi da svi znaju važnost ogleda s Dinamom, koji je na 12. mjestu među 36 klubova Europske lige, pa će “dati sve od sebe da osvoje tri boda”.

Ne zna zašto je Lille, koji zauzima 19. mjesto, izgubio u zadnje dvije utakmice nakon početne dvije pobjede.

“U ovakvom natjecanju, kada idete u Beograd ili kada ugostite momčad poput Dinama, potreban vam je taj dodatni duh”, rekao je.

“Potrebna vam je snaga karaktera i borbenost do samog kraja. To su teške utakmice, ponekad odlučene malim detaljima, kao u Beogradu s penalom. Dakle, znamo da ćemo tu morati biti besprijekorni”, zaključio je.