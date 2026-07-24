Velika večer za hrvatske klubove u Europi, evo kakvo je sada stanje na UEFA-inoj ljestvici

Lijepi četvrtak u Europi imali su hrvatski klubovi.
Hajduk je na Poljudu svladao ciparski Pafos 2:0 u drugom pretkolu Europske lige, dok su Rijeka i Varaždin uspješno otvorili nastup u drugom pretkolu Konferencijske lige. Riječani su s 1:0 svladali Derry City, a Varaždin s 3:2 Jablonec. Hrvatska je tako u četvrtak ostvarila maksimalan učinak – tri utakmice i tri pobjede.
Tri pobjede zato su zajedno vrijedile 0,750 bodova.
Hrvatska se na petogodišnjoj UEFA-inoj ljestvici nalazi na 23. mjestu s ukupnim koeficijentom 23,281. Dobra je vijest i to što su sva četiri hrvatska predstavnika još uvijek u europskim natjecanjima.
Na 24. mjestu, s koeficijentom 22,343 su Slovenci. Razlika između dviju država iznosi samo 0,938 bodova. Slovenski klubovi također su dobro otvorili sezonu te su ovoga tjedna svojoj zemlji donijeli 0,625 bodova.
Hajduk, Rijeka i Varaždin sada moraju potvrditi prednost u uzvratima, dok Dinamo nakon remija u gostima odluku o prolasku donosi pred svojim navijačima.
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