Vahid Halihodžić: ‘Lille je favorit, ali Dinamo zbog kvalitete ima svoju šansu’

Podijeli :

Photo by Masashi Hara/Getty Images

Nogometni trener Vahid Halilhodžić, koji je tijekom karijere vodio i Lille i Dinamo, smatra da će francuski klub u četvrtak biti u blagoj prednosti na svom terenu tijekom utakmice Europske lige, ali da hrvatski doprvak može pobijediti jer ima skupinu dobrih igrača.

“Lille je blagi favorit jer igra na svom terenu, međutim i Dinamo ima svoju šansu jer je sastavljen od kvalitetne grupe igrača”, rekao je 73-godišnji Halilhodžić u telefonskom razgovoru za Hinu iz Pariza.

Lille i Dinamo će u četvrtak s početkom u 18.45 sati odigrati utakmicu petog kola Europske lige. Dinamo zauzima 12., a Lille 19. mjesto među 36 ekipa.

“I jednima i drugima treba pobjeda kako bi se plasirali dalje”, rekao je iskusni trener, dodavši da očekuje zanimljvu utakmicu. Najboljih osam momčadi izborit će direktan prolazak u iduću fazu natjecanja.

Lille, grad na sjeveru Francuske s 228.600 stanovnika, čest je domaćin europskih utakmica. Temelje za to ugradio je Halilhodžić od 1998. do 2002. godine. Vodeći momčad u 160 utakmica podigao ju je iz druge lige do europskih visina.

“Bila je to sportska, ljudska i socijalna avantura koja je ostavila dubok trag u sjećanju”, kaže trener rođen u Jablanici, u BiH.

Lille je bivšeg igrača Nantesa i Paris Saint-Germaina bio doveo na klupu kako bi popravio momčad koja je lutala.

“Strog i zahtjevan, Bosanac je uspio udahnuti novi život klubu”, piše na internetskoj stranici francuskog prvoligaša.

Halilhodžić napominje da je to bilo vrijeme “ljudskih odnosa na najvišem nivou”, pa je financijski posrnulu ekipu odvukao od 19. mjesta francuske druge lige do prvog nastupa u europskoj Ligi prvaka. Ondje se Lille ravnopravno natjecao s tada moćnim ekipama poput Manchester Uniteda i Deportivo La Corune.

“Vjerojatno nikada nisam imao momčad koja je toliko bila spremna raditi i žrtvovati se, uz malo talenta koji je imala, te minimalni proračun”, kaže.

“Vaha”, kako ga odmilja zovu, kasnije je vodio Rennes, PSG, Trabzonspor, Al-Ittihad i Obalu Bjelokosti, a onda je 2010. postao trener zagrebačkog Dinama. U Maksimiru je proveo gotovo godinu dana i ostao upamćen po pobjedi od 2-0 nad španjolskim Villarrealom u Europskoj ligi.

“Dinamo sada ima dobru skupinu igrača kojoj je potrebno nešto vremena da automatizira igru, da se igrači upoznaju i uigraju”, smatra Halilhodžić koji je 32 puta sjedio na klupi “Modrih”.

Vidio je medijski pritisak i kritike na račun novog trenera Maria Kovačevića, ali ponavlja da je dolaskom predsjednika Zvonimira Bobana “napravljen rez” kojim je došlo puno novih igrača pa je potrebno vrijeme da bi oni djelovali skladno kao sportska cjelina.

Dinamovi igrači, koji su u posljednje dvije utakmice pobijedili Karlovac i Varaždin, istrčat će u Lilleu na travnjak stadiona “Pierre Mauroy”. To moderno zadnje s 50.000 mjesta izgrađeno je 2012. i nazvano po bivšem gradonačelniku i premijeru rođenom u Lilleu.

“Lille ima obvezu svake godine igrati najmanje Europsku ligu, ali i boriti se za Ligu prvaka jer samo tako može popunjavati izdatke iz svog velikog proračuna”, kaže Halilhodžić.

Klub u čijoj se vitrini nalaze četiri pehara prvaka Francuske i šest nacionalnih Kupova, trenutno zauzima četvrto mjesto u prvenstvu. Lille već ima jedan europski trofej, osvojeni Intertoto kup iz 2004. godine. Tada je u polufinalu svladao hrvatski Slaven Belupo pobjedom od 3-0 na svom terenu jer je druga utakmica u Koprivnici završila 1-1.

“Imaju velike ambicije, žele otići do finala Europske lige”, napominje Halilhodžić.

Objašnjava da Lille ima 17 do 18 kvalitetnih igrača koje odlikuju iskustvo i mladost. Među najpoznatijima su 39-godišnji bivši napadač francuske reprezentacije Olivier Giroud i 34-godišnji desni bek belgijske reprezentaciju Thomas Meunier, a važan je 34-godišnji kapetan i veznjak Benjamin Andre.

“Dinamo će imati protiv sebe vrlo dobru europsku ekipu”, ističe Halilhodžić.

Kaže da je ugled francuskog nogometa podignut nakon što je prošle sezone PSG osvojio Ligu prvaka, a Francuska bila u finalu posljednjeg Svjetskog prvenstva.